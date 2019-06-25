المجلس العسكري يرفض أي اتفاقات مع قوي الحرية والتغيير

رفض نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو، أي اتفاق مع قوى الحرية والتغيير بشأن المجلس السيادي، قبل الاتفاق على انتخاب المجلس التشريعي. فيما أكد تجمع المهنيين تمسكه بالمقترح الإثيوبي وعدم التراجع عنه.

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