برشلونة يحسم صفقة جديدة في صراعه مع ريال مدريد

حسم نادي برشلونة الإسباني صفقة ضم نيتو حارس مرمى فريق فالنسيا الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك في إطار الصراع مع ريال مدريد على لقب الدوري الإسباني. ووافق برشلونة على رحيل حارسه سيليسن إلى فالنسيا مقابل ضم نيتو على أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة وفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية.

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