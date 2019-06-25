تطبيق Duo يجلب ميزة إرسال صور ذاتية التدمير

هناك حقيقة حول جهود جوجل في خدمات المراسلة، فهي في كل مكان، وبشكل خاص، شهد تطبيق الاتصال المرئي Duo مزيدًا من النمو والثناء.

وهذا على الأرجح وراء تقدّم الفريق في ابتكار ودعم الميزات، حيث يتيح لك التطبيق بالفعل تسجيل وإرسال رسائل الفيديو والصوت إلى جهات الاتصال الخاصة بك.

والآن ستتمكن أيضًا من مشاركة الصور التي تدمر نفسها بنفسها “التدمير الذاتي”، وذلك مع آخر إصدار للتطبيق من على جوجل بلاي.

فيما يخص إمكانية الاستخدام، ببساطة شديد افتح معرض الصور على هاتفك، واختر صورة واحدة، وستجد Duo بين أهداف المشاركة.

اضغط عليها وستنتقل إلى واجهة تحرير حيث يمكنك إضافة نص أو خربشة بألوان متعددة قبل الموافقة على النتيجة النهائية.

بعد ذلك، سيقوم Duo بعرض قائمة جهات الاتصال الخاصة بك مع جهات الاتصال المفضلة في الأعلى، بحيث يمكنك تحديد ما يصل إلى خمسة منهم وإرسال الصورة.

وستظهر في شاشة كل جهة اتصال كصورة مصغرة مربعة في المنتصف، مع حالة التسليم والوقت والساعات المتبقية حتى تنتهي صلاحيتها بشكل واضح.

كما ويمكنك فتح الصورة لرؤيتها مرة أخرى أو حفظها على جهازك أو حذفها.

مع ذلك، لا يبدو أن الخيار الأخير يقوم بإزالة الصورة الموجودة عند المستلم، لذا فمن الأفضل أن تكون حريصًا.

وأجدر بالإشارة، أن عملية الإرسال هذه لا تدعم إرسال متعدد، بحيث سيتعيّن عليك مشاركتها واحدة تلو الأخرى مع جهة الاتصال نفسها.

Advertisements

وسيتم عرض الصور المصغرة الخاصة بهم في مربّع التمرير، ويمكنك أيضًا النقر مع الاستمرار فوق كل واحدة للحصول على خيارات الحفظ والحذف.

بدوره أيضًا سيحصل مستلم الصورة على إشعار من التطبيق يُظهر الصورة كصورة مُصغرة وتاريخ انتهاء صلاحيتها.

ولتوسيع الصورة يجب النقر عليها، ثم الرد عبر رسالة فيديو أو اتصال صوتي.

لا تزال هذه الوظيفة في مراحلها الأولى، وذلك من خلال الشواهد التالية:

لا يمكنك مشاركة مقطع فيديو أو إرسال دفعة من الصور.

لا يمكنك مشاركة الصور مباشرة من التطبيق، حيث الطريقة الوحيدة للمشاركة هي من خلال تطبيق معرض الصور على هاتفك.

لا يُمكِن للمستلمين الرد بصور خاصة بهم، فقط مكالمة مرئية أو صوتية.

تُعدّ ميزة الحذف مربكة بعض الشيء، فهي لا تُزيل الصورة المرسلة من جانب المستلم.

عمومًا، إذا كنت ترغب في تجربة هذه الميزة، فتأكد من أنك تستخدم الإصدار الأحدث من 56 Duo، والذي تم إطلاقه خلال الأيام القليلة الماضية على متجر جوجل بلاي.