الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف التوترات بين أمريكا وإيران

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نزلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن آفاق الطلب على الخام، لكن الأسعار لقيت دعما بعد أن أعلنت واشنطن عقوبات جديدة على إيران وسط تصاعد للتوترات في الشرق الأوسط.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 34 سنت أو 0.5 بالمئة إلى 64.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:39 بتوقيت جرينتش. وكانت قد تراجعت 0.5 بالمئة يوم الاثنين.

وفقدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 24 سنتا أي ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 57.66 دولار للبرميل. وكان الخام الأمريكي القياسي ارتفع في الجلسة السابقة 0.8 بالمئة.

وصعد برنت خمسة بالمئة في الأسبوع الماضي بينما زاد الخام الامريكي عشرة بالمئة بعدما أسقطت إيرانطائرة مسيرة أمريكية يوم الخميس الماضي في الخليج، ما أجج التوترات بعد هجمات على ناقلات نفط في المنطقة في شهري مايو ويونيو.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف التوترات بين أمريكا وإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا