أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف التوترات بين أمريكا وإيران

نزلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن آفاق الطلب على الخام، لكن الأسعار لقيت دعما بعد أن أعلنت واشنطن عقوبات جديدة على إيران وسط تصاعد للتوترات في الشرق الأوسط.
ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 34 سنت أو 0.5 بالمئة إلى 64.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:39 بتوقيت جرينتش. وكانت قد تراجعت 0.5 بالمئة يوم الاثنين.
وفقدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 24 سنتا أي ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 57.66 دولار للبرميل. وكان الخام الأمريكي القياسي ارتفع في الجلسة السابقة 0.8 بالمئة.
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