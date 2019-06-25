زلزال يضرب منطقة روسية بقوة 6.3 ريختر

تم تسجيل زلزال بلغت قوته 6.3 درجة صباح اليوم، على بعد 105 كم شرق أوست-كامتسك، في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، وفقًا لتقرير هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وفقا لشبكة روسيا اليوم، وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات،.ولا توجد تقارير عن ضحايا محتملين أو أضرار مادية.
وحتى الآن مذ بداية العام كانت هناك زلازل أخرى في نفس المنطقة، وتقع في الشرق الأقصى الروسي، تم تسجيل واحد منهم- بحجم 5.1 ريختر في يناير الماضي، بينما قبل ثلاثة أشهر كان هناك آخر حجم 6.3، ويقع مركز الزلزال في بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.
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