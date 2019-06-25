أردوغان..لن نتراجع عن صفقة الصواريخ الروسية

الخليج 365:

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء أن بلاده ستتسلم منظومة صواريخ إس 400 الدفاعية الروسية في تموز/ يوليو، في إطار صفقة أثارت حفيظة واشنطن.

وقال أردوغان في خطاب متلفز يسبق لقاء مرتقبا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع في اليابان إن “مسألة منظومة إس-400 مرتبطة مباشرة بسيادتنا ولن نتراجع عنها”.

وأضاف: “إن شاء الله، سيبدأ تسليم إس-400 الشهر المقبل”.

وأوضح أن تركيا “لا تحتاج للحصول على إذن من أجل سد احتياجاتها الأمنية، فضلاً عن الرضوخ للضغوط”.

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وتعهد أردوغان باستخدام علاقاته الجيدة مع نظيرة الأمريكي دونالد ترامب للتخفيف من التوترات عندما يجتمعان على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأمهلت الولايات المتحدة تركيا المنضوية في حلف شمال الأطلسي حتى 31 تموز/ يوليو للتراجع عن شراء منظومة إس-400 وإلا فسيتم فرض عقوبات عليها وتعليق مشاركتها في برنامج مقاتلات “إف-35”.

وتخطط تركيا لشراء مئة مقاتلة من طراز “إف-35” وأبرمت عقوداً مربحة لصناعة قطع للطائرة.

وتدهورت العلاقات بين أنقرة وواشنطن على خلفية عدة مسائل، بما في ذلك الاتفاقية المرتبطة بمنظومة إس-400 والدعم الأمريكي لفصائل كردية سورية تعتبرها تركيا “إرهابية”.