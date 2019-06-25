ارتفاع أسعار تذاكر حجاج القطاع الخاص بمختلف الخطوط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف عدد من أصحاب الوكالات زيادة أسعار التذاكر للحج الخاص في الموسم الحالي بالكبيرة داعين غرفة النقل الجوي للمراجعة الفورية للأسعار.

فى وقت كشف فيه اتحاد وكالات السفر والسياحة عن ارتفاع سعر تذاكر السفر لحجاج القطاع الخاص بنسبة تتراوح مابين 30إلى 100%لمختلف الخطوط العاملة.

ووصف الاتحاد الزيادة بغير المبررة مشيراً إلى إبلاغ غرفة النقل الجوي باحتجاجهم رسمياً على ارتفاع سعر التذاكر.

وقال الأمين العام للاتحاد محجوب المك لـ(السوداني) إن سعر التذكرة لحجاج القطاع الخاص لموسم الحج الحالي بلغ 48.500 جنيه مقابل 38.500 للحج العام بموجب اتفاق ما بين سلطة الطيران المدني والإدارة العامة للحج والعمرة.

وأكد المك أنه في حال عدم مراجعة سعر التذكرة من قبل غرفة النقل الجوي فإن الاتحاد سيقود مساعي لزيادة عدد الطائرات المستأجرة لشركة سودانير ونقل حجاج القطاع الخاص. ونوه لمخاطبة الاتحاد للمجلس العسكري الانتقالي لتمويل حجاج القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام.

وتوقع عقد اجتماع مع المجلس قريباً لمعالجة المشكلة، وقال إن تمويل الحج الخاص يؤدي إلى توقف الوكالات عن شراء الريال من السوق الموازي بما ينعكس على استقرار أسعاره بالسوق.

وأشار إلى أن تحويل تمويل تكلفة الحج الخاص عبر بنك السودان المركزي يحفظ حقوق الحجاج من الضياع .

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ووصف صاحب وكالة سوا للسفر والسياحة أبو القاسم الخضر في حديثه لـ(السوداني) الزيادة بالكبيرة مشيراً إلى انعكاسها في عملية التسويق للوكالات فضلاً عن تضرر حجاج القطاع الخاص كثيراً من ذلك لأن معظمهم من أصحاب الدخل المحدود أو الذين لم يجدوا فرصة في الحج العام.

ولفت إلى أن الكثير من الحجاج يتكفل أبناؤهم المغتربون بتكلفة حجهم كما أن البعض من يعملون بالداخل حتى فى مهن قليلة العائد يبذلون جهوداً عظيمة ويفعلون المستحيل من أجل بر والديهم وتابع من المفترض أن تعمل الشركات على وضع اعتبار خاص لحجاج القطاع الخاص باعتبار أن الوكالات تمثل وكيلاً وزبوناً دائماً لشركات الطيران وتابع يفترض أن تكون هناك أسعار مخفضة لحجاج القطاع الخاص أسوة بالعام مؤكداً أن هناك عملية استغلال من شركات الطيران المحلية لحاجة الحجاج والمعتمرين مستشهداً بما تم فى موسم العمرة الأخير بارتفاع كبير في أسعار التذاكر مقارنة بأسعار الشركة الأجنبية خاصة السعودية (ناس) التي تعد أسعارها أقل في موسم العمرة من الطيران المحلي في كثير من الأحيان.

وشدد الموظف بإحدى الوكالات خالد عبد الرحمن في حديثه لـ(السوداني) على أهمية مراجعة أسعار التذاكر لحج القطاع الخاص مشيراً إلى أنها تضاعف من تكلفة الحج داعياً إلى توفير أسعار تفضيلية للوكالات خاصة أن نسبة كبيرة من حجاج القطاع الخاص هم ممن لم يجدوا فرصة في التقديم العام للحج.

الخرطوم : الطيب علي

صحيفة الجريدة