وزير المالية السعودي يترأس وفد بلاده إلى “ورشة المنامة”

الخليج 365:

وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان سيترأس الوفد السعودي المشارك في ورشة عمل السلام من أجل الازدهار التي دعت لها الولايات المتحدة وتنطلق في البحرين اليوم الثلاثاء وتستمر حتى يوم غد.

ويضم الوفد السعودي أيضا وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.

وجددت التأكيد على أن “مشاركة المملكة في هذه الورشة تأتي استمراراً لمواقفها الثابتة ودعمها المستمر للقضية الفلسطينية ومساندتها للشعب الفلسطيني الشقيق، لتحقيق ما يضمن له الاستقرار والنمو والعيش الكريم”.

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ووفقا للوكالة فإن “المملكة العربية السعودية تجدد تأكيدها على موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وحلها وفق مبادرة السلام العربية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتدعو لتتشارك الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل”.

كما تؤكد المملكة “دعمها جميع الجهود الدولية التي تهدف إلى ازدهار المنطقة وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز فرص النمو الاقتصادي”.

تجدر الإشارة إلى أن الورشة تهدف إلى بحث الجوانب الاقتصادية من خطة واشنطن لتسوية القضية الفلسطينية والمعروفة باسم “صفقة القرن”.

ويقاطع الفلسطينيون الورشة ويعتبرونها محاولة من جانب الولايات المتحدة لتحويل القضية الفلسطينية من سياسية إلى اقتصادية. ويؤكدون أنهم لم يكلفوا أي جهة بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني.