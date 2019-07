تركيا المحترمة الديمقراطية.. بقلم محجوب عروة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ليت كل العالم العربي وحتى الإسلامي تكون أنظمته السياسية مثل تركيا تقوم على الديمقراطية. أقول ذلك بمناسبة فوز حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا بمنصب عمدة اسطمبول مؤخراً.. هذه الانتخابات التي خسرها حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم بفارق كبير لو جرت في أحد أنظمة دول العالم العربي المتخلف الديكتاتوري لكان لها شأن فمن المؤكد لن تسمح أنظمتها أصلاً بقيام انتخابات حرة ونزيهة وشفافة كما حدثت في تركيا الديمقراطية وحتى لو سمحت من باب الادعاء بالديمقراطية لكانت النتيجة معروفة حيث يتم التزوير بشكل مقزز وقد رأينا وتابعنا في عالمنا العربى كيف تزوَّر الانتخابات لدرجة أن الأموات يصوتون!!؟؟ أما استخدام الأجهزة الإعلامية والأمنية لترهيب أو ترغيب لتزوير إرادة الذين سيدلون بأصواتهم فحدث ولا حرج!! وفي أفضل الأحوال رأينا كيف يتم استبدال صناديق الانتخابات التي يتم تجهيز أوراق التصويت مسبقاً لصالح مرشح النظام وقد حدث لي شخصياً في عامي 1995 و 2010 عندما نافست كمستقل مرشحي حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان وقد أخبرني بذلك بعض أصدقائي المخلصين الذين كانوا يجبرون على إدارة دائرتي الانتخابية لدرجة أن أرقام أوراق التصويت المعتمدة رأينا كيف تغيرت.

هكذا كانت تجرىي الانتخابات في (دولة الشريعة الإسلامية) السودانية وليت الحركة الإسلامية السودانية التي جثمت ظلماً واستبداداً على صدر الشعب السوداني ثلاثين عاماً فعلت مثلما فعل حزب العدالة والتنمية التركي المعروف إنه يستمد جذوره الفكرية والفلسفية من الإسلام. كنا نقول لهم اعتمدوا الديمقراطية والحرية والحكم الرشيد وسيادة حكم القانون والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات نظاماً لكم والشفافية والنزاهة منهجاً لكم والتوافق الوطني ديدناً لكم وظللنا ننصح قيادات الحركة الإسلامية والحاكم فيها بوسائل سلمية ونقول قولاً حسناً وليِّناً أحياناً كما أمر الله سيدنا موسى وبقوة أحياناً أخرى كلما نراهم سادرين في غيهم ولكن لم يفعلوا وأصروا على منهجهم الذي فشل واستكبروا استكباراً قدموا أسوأ صورة وتجربة لحكم يقول إنه يقوم على شرع الله فكانت النتيجة كما نشاهد اليوم أكبر إدانة لنظامهم السياسي الذي يدعون إنه يقوم على شرع الله!!.

شكراً لتركيا حزب العدالة الحاكم منذ العام 2002 عبر صندوق الانتخابات وليس عبر صندوق الذخيرة (بالانتخاب وليس بالاحتراب) By Ballot Not By Bullet والذي رغم أنه خسر انتخابات اسطمبول لكنه كسب احترام العالم وثقة الناس وأكد عملياً إنه حزب ديمقراطي محترم ورئيسه أردوغان رجل يجبرك على احترامه كدولة من الطراز الأول عندما قام بتهنئة الفائز من الحزب المعارض ولم يقم بتزوير الانتخابات وقبل بالعقاب الصارم لحزبه من الذين صوتوا في المرحلة الأولى ليستفيد ويعتبر من أخطائه كبشر. ورب ضارة نافعة وحتى لو خسر أردوغان وحزبه الانتخابات القادمة فحق أن يفتخر بإنه قدم أنموذجاً محترماً للديمقراطية والإسلام.