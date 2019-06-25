ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في الاسواق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت جولة (آخر لحظة) عن استمرار ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية، حيث ارتفع جوال السكر وزن (50) كيلو إلى (1750) جنيهاً بدلاً من (1530) خلال الأسبوع الماضي، وارتفع سعر لتر الزيت من (100) إلى (120) جنيهاً وكيلو الدقيق إلى (42) جنيهاً وكيلو الأرز إلى (65) جنيهاً وكيلو العدس إلى (75) جنيهاً، وارتفع كيلو لبن البودرة من (280) إلى (370) جنيهاً ورطل الشاي إلى (160) جنيهاً ورطل البن إلى (85) جنيهاً وكيلو الطحنية إلى (160) جنيهاً وكيس الشعيرية إلى (20) جنيهاً وكيس المكرونة إلى (20) جنيهاً وقطعة الصابون ما بين (8/10) جنيهات وكيلو صابون البودرة إلى (70) جنيهاً وصابون الحمام ما بين (20- 30) جنيهاً وكرتونة البسكويت (170) جنيهاً وبلغ سعر علبة الصلصة (55) جنيهاً وكيلو الجبنة (180) جنيهاً، وتوقع التاجر محمد صاحب مركز للسلع الاستهلاكية والبيع المخفض أن يستمر انخفاض الأسعار خلال الأيام القادمة بصورة كبيرة، مؤكداً حرص تجار التجزئة للمساهمة في تخفيف أعباء المعيشة على المواطن، وذلك من خلال وضع أرباح هامشية على السلع، بالإضافة إلى استعدادهم للاستجابة السريعة لتخفيض الأسعار في حال التزام المصانع والشركات بالأسعار الجديدة بعد الدعم، وأشار محمد إلى أن هناك حذراً كبيراً من قبل التجار في عمليات شراء السلع من أسواق الجملة خوفاً من الخسائر المالية في حال تم تخفيضها، وهناك أيضاً ضعف في القوى الشرائية من المواطن خاصة خلال أيام الإضراب.

جريدة آخر لحظة