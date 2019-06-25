الخليج 365:

لقيت امرأة حتفها جراء إعصار عنيف ضرب قرية (بابنوسة) شرقي الدندر في سنار أمس الأول. وتسبب الإعصار في تدمير حوالى (100) منزل كلياً وجزئياً, ونفوق عدد من الماشية. ووجه والي الولاية أحمد صالح بإيواء ودعم المتأثرين وصيانة محطة المياه بالمنطقة التي تعطلت بسبب الإعصار.

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كانت هذه تفاصيل خبر اعصار يضرب مدمر يضرب قرية في ولاية سنار ويتسبب في دمار عشرات المنازل… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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