ضبط كميات سلاح مهربة الى الخرطوم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن رئيس دائرة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات اللواء عبد القادر حسان أن قوة من الجهاز ضبطت شحنة أسلحة كبيرة كانت في طريقها من تخوم كردفان إلى شرق النيل. وقال حسان في تصريح أمس أن قوات الأمن داهمت المكان الذي كان يوجد به السلاح ثم ضبطت السيارة التي كانت تحمله، موضحاً أن شحنة الأسلحة تشمل قرنوف وكلاشنكوف وكميات من الذخائر.

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