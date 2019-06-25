“حميدتي”: منسوبون للمؤتمر الوطني دخلوا ضمن قوى الثورة لمداراة فسادهم

التاريخ: 25-يونيو-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلن نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عن موافقة المجلس على إطلاق سراح أسرى الحركات المسلحة، عقب مشاورات جرت مؤخراً مع رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي. Advertisements وكشف “حميدتي” حسب صحيفة المجهر، عن دخول قيادات بارزة من النظام السابق في قيادة التصعيد الثوري، مبيناً أنهم فاسدون لديهم قضايا فساد ضخمة يريدون تجاوزها بالدخول ضمن مكونات الثورة، وقطع بضبط نظاميين بينهم ضباط في أجهزة نظامية يرتدون زي الدعم السريع، مبيناً أن الشرطة دونت (20) بلاغاً ضدهم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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