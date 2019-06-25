التاريخ: 25-يونيو-2019 فى : حوادث 7 مشاهدة شرعت محكمة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال أمس، أولى جلسات محاكمة شبكة (11) متهماً بينهم (8) سيدات، يواجهون تهماً بالاتجار بالبشر في طفل حديث الولادة. Advertisements وأصدرت المحكمة برئاسة القاضي د. إسماعيل إدريس إسماعيل، أوامر بالقبض على المتهمة الثانية لغيابها عن جلسة المحكمة، فيما تمثل دفاع المتهمة الثانية المحامية الشهيرة نعمة زين العابدين. الجدير بالذكر حسب صحيفة الإنتباهة، أن السلطات ألقت القبض على المتهمين واحداً تلو الآخر إبان ورود معلومات للسلطات تفيد بوجود طفل حديث الولادة بحوزة إحدى السيدات المتهمات في البلاغ تقطن أحد أحياء أم درمان، وبموجب ذلك شرعت السلطات في التحري والتحقيق في الواقعة وتحريك إجراءات جنائية ضد جميع المتهمين وتقديم للمحاكمة على ذمة القضية، فيما قطعت المحكمة جلسة أخرى مطلع الشهر القادم لسماع أقوال المتحري في الدعوى الجنائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء محاكمة شبكة إجرامية تتاجر في الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.