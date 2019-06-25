إحباط محاولات تهريب (إبل) وسلع استراتيجية لخارج البلاد

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب بهيئة الجمارك عبر إداراتها المختلفة المنتشرة في كافة أنحاء البلاد من إحباط محاولات لتهريب سلع وبضائع مختلفة.

وقد تمكنت إدارة مكافحة التهريب بالبحر الأحمر من إحباط محاولة تهريب (86) رأساً من الإبل في أقصى شمال ولاية البحر الأحمر بمنطقة (إيس) في طريقها إلى خارج البلاد وأسفرت عملية التمشيط الدوري لقوات المكافحة بالولاية عن ضبط عربة بوكس تحمل (28) جركانة وقود كبيرة (جازولين) بجانب ضبط (130) جوال فحم نباتي على متن عربة لوري.

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وفي ولاية شمال كردفان (الابيض) تمكنت قوات المكافحة حسب صحيفة الإنتباهة، من ضبط عربة ZS تحمل عدد (1000) كرتونة كريمات مختلفة، فيما أحبطت إدارة جمارك ولاية النيل الأبيض وفي حاضرتها مدينة كوستي محاولة لتهريب (100) جوال ذرة كانت في طريقها لدولة مجاورة، وبولاية نهر النيل أحبطت قوات المكافحة محاولة تهريب (6000) ألف صباع كريمات مختلفة غير مطابقة للمواصفات والتصاريح اللازمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)