مجموعة إدارة الأزمات: (السيادي ليس هيكل سليمان كي نركع له ونعبده)

التاريخ: 25-يونيو-2019
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طالبت المجموعة السودانية لإدارة الأزمات بإلغاء المجلس السيادي والمجلس التشريعي بالحكومة الانتقالية.
ورأي عضو المجموعة محمد عبد الحميد أن “قوى الحرية والتغيير” و”المجلس العسكري” طامعان ويريدان السيطرة والسيادة على هياكل الحكم وسيادة المجلس، وقال في مؤتمر صحفي بـ(طيبة برس) حسب صحيفة الإنتباهة أمس: (السيادي ليس هيكل سليمان كي نركع له ونعبده، ويمكن التخلي عنه وتحل الأزمة السياسية).
ودعا عبد الحميد “الحرية والتغيير” إلى تشكيل مجلس وزراء مدني بمعرفتها لإدارة الدولة، ونبه إلى ضرورة تحول “المجلس العسكري” من حاكم إلى مجلس للأمن والدفاع، وأن يترك العملية السيادية في تسيير الدولة لمجلس الوزراء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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