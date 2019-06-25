طه وهارون يعترضان على عدم تمليكهما (تلفزيون)

قالت رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان حورية إسماعيل، إن عدد المحتجزين من رموز النظام المباد بلغت (23) محتجزاً من بينهم الرئيس المخلوع عمر البشير.

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وأفصحت حورية في تصريحات أمس، عن احتجاجات من القياديين بالنظام السابق علي عثمان محمد طه وأحمد هارون، على منعهم من أداء الصلاة في جماعة والسماح لهم بها بعد خمسة أسابيع لدواعٍ أمنية، ولفتت حسب صحيفة الإنتباهة، إلى اعتراضهما على عدم قبول إدارة السجن لطلبهم بتمليكهم “تلفزيون” داخل غرفهم وممارسة الأنشطة الرياضية، ففيما قبلت طلب والي الخرطوم في النظام السابق عبد الرحيم محمد حسين بمده بسرير “خشب” من أسرته لجهة تعرضه لآلام في الظهر، سمحت للمحتجزين براديو وتصفح الصحف والكتب بجانب تعيين أطباء على نفقتهم الخاصة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)