تلفون محمد ناجي الأصم

• البشير.

• تم إغلاق الشريحة.

(1)

• الصادق المهدي.

• مركب شريحتين.

(2)

• صلاح قوش.

• نمط الطيران.

(3)

• البرهان.

• صامت.

(4)

• علي الحاج.

• لقد نفد رصيدك.

(5)

• عبدالحي يوسف.

• رفض المكالمة.

(6)

• عوض بن عوف.

• الرقم غير صحيح.

(8)

• الطيب مصطفى.

• الرجاء إعادة الاتصال.

(9)

• شمس الدين الكباشي.

• الخدمة غير متوفرة لهذا المشترك.

(10)

• عمر الدقير.

• فشل في الإرسال.

(11)

• حميدتي.

• هزاز.

(12)

• ياسر عرمان.

• تعليق المكالمة.

(13)

• غازي صلاح الدين.

• خارج نطاق الخدمة.

(14)

• ياسر العطا.

• فصل المكالمة.

(15)

• جلال الشيخ.

• تغيير نمط الشاشة.

(16)

• علي عثمان محمد طه.

• إدارة حفظ الطاقة.

(17)

• آبي أحمد.

• مكالمة فائتة.

(18)

• محمد عثمان الميرغني.

• البطارية لا تعمل.

(19)

• محمد ناجي الأصم.

• رومينق.

(20)

• عبدالله البشير.

• الرقم محظور.

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