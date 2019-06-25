محمد محمد خير.. “الدعم السريع” هو السبب

التاريخ: 25-يونيو-2019 فى : أخبار 11 مشاهدة Advertisements حدث طريف بثته قناة النيل الأزرق خلال حلقة عن قوات “الدعم السريع” والتداول حولها.. الأستاذ محمد محمد خير، الذي جاء متأخراً واعتذر بعد وصوله بأن السبب هو قوات “الدعم السريع” لأن الحرس التابع لها في بوابة التلفزيون تشدد في عملية التحقق من شخصيته حسب صحيفة التيار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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