وزير سابق بالنظام المباد: هرولة بعض القوى السياسية للأجانب (قلة وطنية)

التاريخ: 25-يونيو-2019
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قال الوزير السابق بالنظام المباد وعضو تحالف تنسيقية القوى الوطنية بحر إدريس أبو قردة إن هرولة بعض القوى السياسية بعقدها لقاءات غير معلنة مع السفراء الأجانب يعتبر “قلة وطنية” وتزيد من الأزمة.
وذكر أبو قردة حسب صحيفة الإنتباهة “لن نقبل إملاءات خارجية وسنقاوم أي تدخل أجنبي في الشأن السوداني”.
وكشف أبو قردة عن مخططات خارجية وداخلية لزعزعة الأمن والاستقرار وإحداث فوضى وإثارة المشاكل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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