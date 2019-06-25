فصل (5) موظفين من (سوداتل) لمشاركتهم في العصيان المدني

التاريخ: 25-يونيو-2019
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كشف تجمع المهنيين السودانيين، عن فصل المجلس العسكري الانتقالي (5) موظفين من الشركة السودانية للاتصالات (سوداتل) على خلفية مشاركتهم في العصيان المدني الذي دعا له تحالف قوى الحرية والتغيير في وقت سابق.
وقال التجمع إنه يعكف على إعداد تقرير شامل بحجم الانتهاكات التي صاحبت العصيان وحالات الترهيب والتخويف التي مارستها الكيانات التنفيذية ضد العاملين، تمهيداً لرفعه لمنظمة العمل الدولية، وناشد كل من تعرض لمحاولات تعسفية التواصل مع التجمع.
وطالب عضو التجمع إسماعيل تاج في تنوير صحفي ببري امس، المجلس العسكري بالامتثال للقرار القضائي القاضي بإعادة خدمة الإنترنت فوراً بدون تلكؤ او تسويف، بموجب الدعوة التي رفعها المحامي عبد العظيم حسن ضد الشركة السودانية للهاتف السيار (زين)، وحذر من تجاهل الحكم والاستمرار في سياسة التعسف والإرهاب وحجب المعلومات.
وبحسب صحيفة الجريدة اتهم تاج، المجلس العسكري بقمع الحريات الصحفية والتعبير وتقويض شعارات الثورة ومنع الفعاليات الجماهيرية التي دعت لها قوى التحالف واعتقال قياداتها، بالاضافة الى اجراءات انتقامية ضد المشاركين في العصيان.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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