وزير الصحة المكلف بالخرطوم يرفض مقابلة الموظفين المنقولين من مستشفى (الذرة)

رفض المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم، الوزير المكلف د. بابكر محمد علي، مقابلة الوفد المفوض من الموظفين المنقولين من مستشفى الخرطوم لعلاج الاورام (الذرة)، واتهم ممثلي الوفد بأنهم سبب الاحتجاجات في المستشفيات الأخرى.

وكشف الموظفون ، أنهم تقدموا بطلب لمقابلة الوزير المكلف لتسليم مذكرة طالبوا فيها بتوضيح أسباب نقلهم، وأوضحوا في المذكرة أن حراكهم المطلبي وجد التأييد من الوزارة، ودللوا على ذلك بإقالة الوزارة للطاقم الإداري السابق العامل بمستشفى الذرة ممثلاً في المدير العام والمدير الطبي ومساعد المدير والأمين العام، وشددوا على أنهم لم يخطئوا باكتشافهم لفساد الإدارة المقالة.

Advertisements

وأشار الموظفون الى أن المدير العام رفض مقابلتهم رغم تقديمهم الطلب عبر نقابة المهن الطبية والصحية بالولاية، وأبان أحد أعضاء الوفد المفوض أن الوزير رفض مقابلتهم بحجة أنهم استخدموا مكبرات الصوت وحرضوا المستشفيات الأخرى على إداراتها.

وبحسب صحيفة الجريدة رفض المجلس القومي للمهن الطبية والصحية الشكوى التي قدمها المحامي الموكل من الموظفين ضد إدارة مستشفى (الذرة) بخصوص نقل 20 موظفاً نقلاً تعسفياً، وتحجج بأن موضوع الشكوى ليس من اختصاصه، وطالب المجلس المحامي بتقديم الشكوى لوزارة الصحة بالولاية.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)