تجمع المهنيين يحذر المجلس العسكري من الانفراد بتشكيل الحكومة

قال الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين د. امجد فريد، إن وصم المجلس العسكري الانتقالي، للتضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب السوداني في سبيل الدولة المدنية، بـ (الرومانسية السياسية) امر غير لائق.

Advertisements

ولفت فريد الى دعم الاتحاد الأفريقي الكامل لمبادرة الوساطة الاثيوبية المطروحة، وأوضح ان الاجتماع الذي جرى امس الاول بين الوسيط الاثيوبي وتحالف قوي الحرية والتغيير، في حضور مبعوث الاتحاد الأفريقي السفير محمد حسن لباد، أشار الى الطرح الموحد للمبادرتين، وأضاف: من حق المجلس اتخاذ ما يراه بشأن المبادرتين.

واعتبر فريد أن تهديد المجلس العسكري الانتقالي بتشكيل حكومة حال عدم الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير يتجاهل امرين اولهما أن الفترة الانتقالية مواجهة ببرنامج إسعافي ومشاكل متفاقمة تحتاج إلى دعم جماهيري والتزام سياسي ولن

يحصل عليه المجلس العسكري الا باتفاق سياسي مع قوى الحرية والتغيير التي تضم تحالفاً واسعاً من أقصى اليمين إلى اليسار، وتابع (إلا اذا كان المجلس الانتقالي ينوي تشكيل حكومته من بقايا النظام السابق).

الخرطوم(أخبار الخليج 365)