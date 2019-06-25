شركة زين تعيد الانترنت لمواطن رفع قضية ضدها

أعادت شركة (زين) السودان خدمة الإنترنت للمحامي عبد العظيم حسن، بعد أن كسب قضيته ضد الشركة. وأمرت محكمة الخرطوم الجزئية أمس شركة (زين) السودان بإعادة خدمة الإنترنت مؤقتاً لحين الفصل في الدعوى المقدمة منه. وكان المجلس العسكري قطع خدمة الإنترنت عن الشرائح عقب فض اعتصام الثوار أمام قيادة الجيش السوداني ومقتل وإصابة المئات خلال الشهر الجاري. وأبدى عبد الرحمن استعداده لرفع دعاوي مشابهة ضد أي شركة اتصالات حتى يتمكن المواطنين من التمتع بالخدمة.

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