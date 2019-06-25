نادي الهلال يفقد الاتصال بلاعبه إدريس أمبومبو دون سابق إنذار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

علم مصادر أنّ نادي الهلال فقد الاتصال بلاعبه إدريس أمبومبو دون سابق إنذار في وقتٍ كان يترّقب وصوله إلى الخرطوم من أجل الانضمام إلى تحضيرات الفريق.

ومؤخرًا، أمنّ الهلال على إبقاء أمبومبو لمواصلة مشواره مع الفريق بعد الاستغناء عن إيمانويل وجيوفاني.

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وكان وكيل اللاعب قد طالب بفسخ التعاقد مع النادي بناءً على رغبة أمبومبو، وأخطر اتحاد الكرة بالخطوة من أجل مغادرة اللاعب القلعة الزرقاء.

وبحسب مصدر مطلّع لـ”باج نيوز” فإنّ الهلال لم يرسل التذاكر الخاصة بتوجّه إدريس إلى الخرطوم وذلك بسبب عدم قدرة اللاعب على اللحاق بمباريات الفريق في الدوري الممتاز.

باج نيوز