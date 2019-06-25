إجراءت البنك المركزي بتحديد سعر الريال السعودي تتسبب بضرر مصدري الماشية الحية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شكت شعبة مصدري الماشية الحية، من تضرر المصدرين بسبب إجراء البنك المركزي بتحديد سعر صرف الريال السعودي بواقع 12،90 جنيه لصادر المواشي الحية، في ظل ارتفاع تكلفة الصادر.

وقال الأمين العام للشعبة صديق حدوب لـ(السوداني) ، إن أسعار المواشي حالياً مرتفعة جداً، بينما سعر الريال المحدد من قبل البنك للحصائل بواقع 12،90 جنيه لا يغطي تكلفة الصادر، مبيناً أن أسعار الخراف للصادر تتراوح ما بين 10-11 ألف جنيه للرأس.

وأضاف: هذا الوضع أدى إلى توقف نظام الدفع المقدم، ودفع معظم المصدرين للعمل بالدفع ضد المستندات (تحت التحصيل)، لأن الحصائل بالسعر المعلن لا تغطي التكلفة ويضطر المصدرون لبيعها بـ”السوق الأسود” ، مؤكداً أن استمرار هذا السعر يحول دون دخول الحصائل للبلاد، داعياً البنك المركزي إلى ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة، خاصة مع اقتراب موسم الهدي والأضاحي، مشيراً إلى أن أسواق الصادر الآن تشهد نشاط بيع “ورق الصادر تحت التحصيل ” من بعض الأفراد غير العاملين في تجارة الصادر.