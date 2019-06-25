ابعاد عمرو وردة من مباراة الكونغو بسبب التحرش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قرر المكسيكي خافيير أجيري مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، استبعاد عمرو وردة لاعب أتروميتوس اليوناني، من التشكيلة الأساسية للفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية، الأربعاء المقبل.

وحسب العديد من الصحف المصرية، فإن قرار استبعاد وردة جاء بعد الأزمة التي تفجرت داخل معسكر الفراعنة، عقب قيام عارضة أزياء مصرية تدعى مريهان باتهام أربعة من لاعبي المنتخب المصري (عمرو وردة وأيمن أشرف ومحمود حمدي “الونش” وأحمد حسن “كوكا”) بالتحرش بها لفظيا من خلال حسابها الشخصي على “إنستغرام”.

صحيفة المرصد