اسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019م

الخليج 365: مؤشرأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 25 يونيو 2019م . مؤشر أسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ): الدولار الأمريكي : 68.00جنيه الريال السعودي : 18.13جنيه Advertisements اليورو : 77.52 جنيه الدرهم الإماراتي : 18.63جنيه الريال القطري : 18.66 جنيه الجنيه الإسترليني : 86.36جنيه الجنيه المصري : 4.00جنيه

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