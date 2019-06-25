حميدتي: تسلمنا قائمة بـ (١٠٠) شخصية قومية لتشكيل الحكومة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حمدان دقلو، عن تسلمهم قائمة بـ (١٠٠) شخصية قومية لتشكيل الحكومة .

وقال حميدتي إن التغيير في السودان حقيقي ويقوده الشباب، مؤكدا على ضرورة استغلاله بطريقة صحيحة.

وأضاف دقلو خلال لقاء جماهيري بحضور عدد من أعضاء المجلس العسكري السوداني، أن المجلس يسعى دائما إلى إرساء القانون في السودان.

وقال (حميدتي): “لم يتم الاتفاق على نسبة التمثيل في المجلس السيادي”، مشيراً إلى أنهم لن يقبلوا إلا بمناصفة في المجلسين السيادي والتشريعي، وأعلن عن قرار بإطلاق سراح أسرى الحركات المسلحة.

وتعهد حميدتي خلال مخطابته أبناء جنوب كردفان بالعاصمة الخرطوم الإثنين بالتواصل مع كل الحركات المسلحة في البلاد، للتوافق معها من أجل تحقيق السلام.

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وأشار إلى اتصالات مبدئية مع كل من حركة تحرير السودان، بزعامة ميني أركو مناوي، والحركة الشعبية قطاع الشمال، فصيل عبدالعزيز الحلو.

وشدَّد حميدتي على عدم رفض المجلس العسكري المبادرة الأفريقية، لكنه أعلن تمسكهم بالحلول الداخلية لمشاكل البلاد، وكشف أن مهمة الوسيط الإثيوبي كانت تهيئة الأجواء للتفاوض.

وأكد رفض المجلس مقترحات الوساطة الإثيوبية لتقريب شقة الخلاف بينه وبين قوى إعلان الحرية والتغيير، منوهاً إلى أنهم يرفضون الإملاءت، وأن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد حينما اجتمع بهم، لم يوضح أن لديه مقترحات، إنما تحدث عن مساعٍ لإعادة التفاوض.