تفريق احتجاج طلاب جامعة الرباط الوطني بالقوة المفرطة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
استخدمت قوات الأمن السودانية العنف يوم الاثنين لفض احتجاج قام به عشرات الطلاب في الخرطوم للمطالبة بتسليم المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح بالرئيس عمر حسن البشير السلطة إلى مدنيين.
وقال شاهد إن المتظاهرين هتفوا ”مدنية. مدنية“ لدى تجمعهم أمام جامعة الرباط الوطني في حي بري بالقرب من مقر وزارة الدفاع ولكن قوات الأمن سرعان ما طاردتهم وضربتهم بالهراوات.
ووقعت بضعة احتجاجات خلال الليل في الخرطوم وعواصم ولايات أخرى منذ أن اقتحمت قوات الأمن اعتصاماً أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو حزيران مما أدى إلى مقتل العشرات. لكن تلك كانت أول مظاهرة تشهدها الخرطوم خلال ساعات النهار.
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