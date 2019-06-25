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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
في اول ود فعل رسمي على قصة جيم موران من السفارة الأميركية في الخرطوم نفت صلتها به، وأن حضوره إلى السودان، وظهوره مع نائب الرئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو (حميدتي” كان بصفة شخصية.
وأكدت السفارة دعم الحكومة الأميركية قيام حكومة مدنية في السودان يمثل الشعب، ويعبر عنه.
كانت التحرير أشارت إلى أن جيم موران يقود مع ستيف ريان شركة “ماكديرموت ويل آند إيمري” للعلاقات العامة التي تعمل على بناء الصور الذهنية للدول والقيادات المتطلعة، كما جاءت افتتاحية الصحيفة بعنوان: “حميدتي: القبلية للداخل وجيم موران للخارج”، في إشارة إلى محاولات قائد الدعم السريع تحسين صورته بعد جريمة فض الاعتصام.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأميركية بالخرطوم: جيم موران يمثل نفسه ونؤكد دعمنا لقيام حكومة مدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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