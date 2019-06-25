قرار باطلاق سراح أسرى ومحكومي الحركات المسلحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان قراراً بلإطلاق سراح أسرى ومحكومي كل الحركات المسلحة المعتقلين والمحكومين منذ اندلاع الأزمة في إقليم دارفور غربي السودان عام 2003.

وذكر ناشط أن أهالي المحكومين والمعتقلين تجمهروا أمام سجن الهدى بأمدرمان، وقال (قرار إطلاق سراحهم صدر قبل قليل، لكن إدارة السجن قالت أنهم سيكملون إجراءات إطلاق سراحهم).

وذكر ناشط سياسي أن تواصل بين المجلس الانتقالي والحركات المسلحة مع قادة (العدل والمساواة- جبريل ابراهيم، وحركة تحرير السودان مني مناوي) في باريس والعاصمة التشادية إنجمينا. قال (اللقاءات جاءت في إطار تهيئة المناخ للاتفاق معهم). وأضاف (المفاوضات كانت سرية وهي في إطار المسكوت عنه).

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وذكر بيان صادر عن هيئة محامي دارفور أن أسرى حركة تحرير السودان بقيادة نمر محمد عبد الرحمن وحركة تحرير السودان -مناوي تم القبض عليهم في معركتي عدولة وعشيراية في مايو 2017 وكان عددهم (245) توفى منهم بالسجن الحربي وسجن الهدى بأمدرمان (6) وأطلق سراح (4) أطفال.

وكان المجلس العسكري قد شكل أمس لجنة للإتصال بالحركات المسلحة برئاسة نائب رئيس المجلس محمد حمدان حميدتي وعضوية شمس الدين الكباشي وياسر العطا وأسامة العوض محمدين.

وكان المجلس العسكري قد قطع خدمة الإنترنت عن الشرائح عقب فض اعتصام الثوار أمام قيادة الجيش السوداني ومقتل وإصابة المئات في 3 يونيو الحالي.

وتنحى الرئيس المخلوع عمر البشير في 11 ابريل الماضي بعد خمسة أيام من إعتصام الثوار أمام قيادة الجيش السوداني. وإنطلقت مظاهرات في 19 ديسمبر 2018 مطالبة بإسقاط النظام.