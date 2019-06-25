المجلس العسكري ومحاولة إعادة تجربة الرئيس المخلوع الفاشلة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

من حين إلى آخر تتكشف النوايا السيئة للمجلس العسكري الانقالي تجاه الثورة، سواء للداخل أم للمجتمع الدولي الذي سعى المجلس لإيهامه بأن ما قام به من عزل للرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير إنما هو استجابة لنداء الجماهير الهادرة التي احتشدت إمام القيادة العامة للقوات المسلحة، مطالبة برحيل البشير ونظامه، والمجلس العسكري إنما قام بهذا التمويه المكشوف بهدف تمرير الانقلاب العسكري الذي بات أمرا مرفوضا لدى المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته بحيث لا يمكن أن يؤدي إلا إلى العزلة والعقوبات.

الدلائل كثيرة وواضحة على أن الأمر لم يكن انحيازا للشارع بل كان انقلابا عسكريا بدعم من دول أقليمية معينة تخشى حصول تحول ديمقراطي حقيقي يضر بمصالحها في السودان وقد يلهم شعوبها للانتفاض عليها، لذلك سعت جاهدة لاجهاض الثورة عن طريق استنساخ نموذج العسكر المصري والشواهد على هذا الإتجاه ومنذ الأيام الأولى بدت تتكشف بوادرها للمراقبين بدءا من مسرحية ابنعوف التي انتهت باستقالته، مرورا بتصرفات الفريق عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري سابقا، الذي قام بحشد فلول النظام الكيزاني وشركائهم في سرقة قوت الشعب، في قاعة الصداقة، تحت مسمى التشاور مع الإئمة والدعاة، مرورا بتحريك تيار الشريعة، وصولا إلى قاصمة الظهر التي تمثلت في فض الاعتصام بالقوة المفرطة، والتي راح ضحيتها المئات من القتلى والجرحى والمفقودين، وليس انتهاءا بالمحاولات البائسة التي يقوم بها نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أحمد حمدان دقلو (حميدتي)، والتي تمثلت في محاولة الإغراءات وشراء الذمم لقوات الشرطة وموظفي المطار والكهرباء وغيرهم تارة،.. والتهديد والتنكيل بكل من يدعم العصيان تارة أخرى، وفي الفترة الأخيرة رأينا كيف أن حميدتي حاول إعادة تجربة الرئيس المخلوع الفاشلة في محاولة للإستفادة من حشود وتجمعات مصلحية مصنوعة بفعل المال على النفعيين من رجالات الإدارة الأهليه وما شابه، للإيحاء بأن له أنصارا وسندا شعبيا يقف خلفه ويدعمه. وهكذا ككل الطغاة يعيدون إنتاج نفس التجارب بالوقوف ضد إرادة شعوبهم ليستفيقوا فيما بعد على ذات النهايات، فهل من معتبر..!!