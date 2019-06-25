محامي كاشا: موكلي لم يكن محظوراً من السفر حتى يهرب

التاريخ: 25-يونيو-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements نفى خالد خميس آدم المحامي هروب موكله والي النيل الأبيض الأسبق عبد الحميد موسى كاشا إلى القاهرة عبر معبر أرقين البري، وقال: “مصادر” أوردت معلومات خاطئة عن وجود ضابط يتبع للجمارك عطل الشبكة ليتمكن كاشا من الهرب بنفس الطريقة التي هرب بها شقيق الرئيس السابق عمر البشير، وأضاف: (وقد اتضح لاحقاً أن كاشا غادر البلاد مع أسرته بإجراءات صحيحة لمتابعة علاج زوجته في القاهرة)، وقال حسب صحيفة التيار: أن موكله عاد إلى البلاد وليس محظوراً من السفر أو يواجه أية إدراءات قانونية، وأكد: (محاولة الربط بين هروب شقيق الرئيس وموكلي قصد منه الإثارة الصحفية ليس إلا، إذا لا تربطهما أية علاقة أو اتفاق على الخروج أو مغادرة البلاد). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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