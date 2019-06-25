شركة اتصالات تعيد خدمة الإنترنت لمواطن رفع دعوى قضائية ضدها

أكد الخبير القانوني المعروف د. أحمد المفتي مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان، أن قرار وقف خدمات الإنترنت قرار سياسي لمنع توظيف التكنولوجيا الرقمية في الاحتجاجات السياسية، وأنه يمكن الطعن في هذا القرار أمام الجهات القانونية. فيما أعادت شركة زين السودان خدمة الإنترنت حسب صحيفة التيار أمس (الاثنين)، للمحامي عبد العظيم حسن، بعد أن كسب قضيته ضد الشركة.

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وأشار إلى أنه يمكن التظلم أمام وزارة العدل لجهة أن شركات الاتصالات تم إرغامها وإجبارها على وقف هذه الخدمات بقرار سيادي وليس من تلقاء نفسها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)