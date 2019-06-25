الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

شركة اتصالات تعيد خدمة الإنترنت لمواطن رفع دعوى قضائية ضدها

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 25-يونيو-2019

15 مشاهدة

شركة اتصالات تعيد خدمة الإنترنت لمواطن رفع دعوى قضائية ضدها

أكد الخبير القانوني المعروف د. أحمد المفتي مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان، أن قرار وقف خدمات الإنترنت قرار سياسي لمنع توظيف التكنولوجيا الرقمية في الاحتجاجات السياسية، وأنه يمكن الطعن في هذا القرار أمام الجهات القانونية. فيما أعادت شركة زين السودان خدمة الإنترنت حسب صحيفة التيار أمس (الاثنين)، للمحامي عبد العظيم حسن، بعد أن كسب قضيته ضد الشركة.

Advertisements

 

وأشار إلى أنه يمكن التظلم أمام وزارة العدل لجهة أن شركات الاتصالات تم إرغامها وإجبارها على وقف هذه الخدمات بقرار سيادي وليس من تلقاء نفسها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة اتصالات تعيد خدمة الإنترنت لمواطن رفع دعوى قضائية ضدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا