التاريخ: 25-يونيو-2019
15 مشاهدة
أكد الخبير القانوني المعروف د. أحمد المفتي مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان، أن قرار وقف خدمات الإنترنت قرار سياسي لمنع توظيف التكنولوجيا الرقمية في الاحتجاجات السياسية، وأنه يمكن الطعن في هذا القرار أمام الجهات القانونية. فيما أعادت شركة زين السودان خدمة الإنترنت حسب صحيفة التيار أمس (الاثنين)، للمحامي عبد العظيم حسن، بعد أن كسب قضيته ضد الشركة.
وأشار إلى أنه يمكن التظلم أمام وزارة العدل لجهة أن شركات الاتصالات تم إرغامها وإجبارها على وقف هذه الخدمات بقرار سيادي وليس من تلقاء نفسها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شركة اتصالات تعيد خدمة الإنترنت لمواطن رفع دعوى قضائية ضدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.