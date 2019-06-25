(الانتقالي) يتمسك بالمناصفة في “السيادي” و”التشريعي”

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو إنه لم يتم الاتفاق على نسبة التمثيل في المجلس السيادي، مشيراً إلى أنهم لن يرضوا إلا بمناصفة في المجلسين “السيادي” و”التشريعي”، وأعلن عن قرار بإطلاق سراح أسرى الحركات المسلحة.

وتعهد “حميدتي” خلال مخاطبته لأبناء جنوب كردفان بالعاصمة الخرطوم حسب صحيفة التيار أمس (الاثنين) بالتواصل مع كل الحركات المسلحة في البلاد، للتوافق معها من أجل تحقيق السلام، وأشار إلى اتصالات مبدئية مع كل من حركة تحرير السودان، بزعامة مني أركو مناوي، والحركة الشعبية قطاع الشمال فصيل عبد العزيز الحلو.

Advertisements

وشدد “حميدتي” على عدم رفض المجلس العسكري للمبادرة الإفريقية، لكنه أعلن تمسكهم بالحلول الداخلية لمشاكل البلاد، وكشف أن مهمة الوسيط الإثيوبي كانت تهيئة الأجواء للتفاوض، وتابع قائلاً “ليس لدى علم بالمبادرة الإثيوبية، وأطلعت على تفاصيلها من التلفزيون”.

وأكد رفض المجلس لمقترحات الوساطة الإثيوبية لتقريب شقة الخلاف بينه وبين قوى إعلان الحرية والتغيير، منوهاً إلى أنهم “يرفضون الإملاءات”، وأن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حينما اجتمع بهم، لم يوضح أن لديه مقترحات، إنما تحدث عن “مساعٍ لإعادة التفاوض”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)