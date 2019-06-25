(4) عنابر للمعتقلين في (كوبر): نافع ومأمون والفاتح بعنبر (2).. هارون وحسبو وكبر بـ(3).. الجاز وطه وعبد الرحيم بـ(4)

التاريخ: 25-يونيو-2019
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كشفت رئيسة المفوضية القومية لحقوق الإنسان مولانا حرية إسماعيل ، لدى زيارتهم إلى سجن كوبر إن المعتقلين محتجزين في عدد (4) عنابر، غرفة فيها الرئيس السابق البشير وحامد صديق الحاج “مسؤول الاتصال التنظيمي الأسبق في حزب المؤتمر الوطني”، و أن العنبر رقم (2) به الحاج عطا المنان، آدم الفكي، عبد الباسط حمزة، د. مأمون حميدة، عبد الله حسن أحمد البشير ونافع علي نافع.
وتابعت رئيسة المفوضية حسب صحيفة التيار، أن العنبر رقم (3) به الفاتح عز الدين، أحمد محمد هارون، محمد حاتم سليمان، حسبو محمد عبد الرحمن، نور الدائم محمد وعثمان يوسف كبر، والعنبر رقم (4) يضم عوض الجاز، علي عثمان محمد طه، عبد الرحيم محمد حسين، أبو هريرة حسين، كمال الدين إبراهيم “منسق الدفاع الشعبي الأسبق، والمعتمد السابق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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