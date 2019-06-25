رئيسة المفوضية حرية إسماعيل تقف على أوضاع المعتقلين بسجن كوبر

كشفت رئيسة المفوضية لحقوق الإنسان مولانا حرية إسماعيل لدى زيارتهم إلى سجن كوبر عن وجود (23) معتقلاً سياسياً من رموز النظام السابق بمن فيهم الرئيس المعزول عمر البشير، حيث وقفت المفوضية على أوضاعهم ومعرفة مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بمعاملة النزلاء، إلى جانب زيارتهم إلى سجن الهدى ودار التائبات الأسبوع المقبل للوقوف على أوضاع السجناء، فيما تنتظر المفوضية الإذن من المجلس العسكري لزيارة السجن الحربي لزيارة المعتقلين من أحداث فض الاعتصام.

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وكشفت حسب صحيفة التيار، عن وجود حالة صحية واحدة حرجة لدى زيارتهم لرموز النظام السابق داخل السجن، وهو وزير الشباب والرياضة أبو هريرة حسين، وأفصحت عن أنه يتلقى العلاج بمستشفى علياء الطبي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)