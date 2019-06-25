مفوضية حقوق الإنسان: يوجد مكتب لتلقي الشكاوى حول أحداث فض الاعتصام

التاريخ: 25-يونيو-2019 فى : أخبار 12 مشاهدة Advertisements كشفت رئيسة مفوضية حقوق الإنسان مولانا حرية إسماعيل عبد المحسن في لقاء تنويري مع البعثات الدبلوماسية في السودان ومنظمات المجتمع المدني أمس، (الاثنين) بمقر المفوضية عن وجود مكتب لتلقي الشكاوى حول أحداث فض الاعتصام حسب صحيفة التيار، ومفتوح لأي شخص بحوزته فيديوهات أو صور توثق للحدث إلى جانب شكاوى انتهاك حقوق الإنسان والفقدان بشرط أن تكون هناك إجراءات قانونية دونت بمخافر الشرطة بموجب أورنيك 8 جنائي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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