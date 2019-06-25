أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2019م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * (المجهر) تكشف معلومات جديدة عن قيادات النظام السابق بسجن كوبر * “حميدتي”: منسوبون للمؤتمر الوطني دخلوا ضمن قوى الثورة لمداراة فسادهم الإنتباهة: * (العسكري) يقترح اقتسام (السيادي) و(التشريعي) * مبعوثون من (الترويكا) بالخرطوم * (المهنيون): لا تراجع عن اتفاق البرلمان * مفوضية حقوق الإنسان: التحقيق في إلقاء جثث ثوار بالنيل وحالات اغتصاب * المجلس: سمعنا بمقترحات الوساطة الإثيوبية من التلفزيون الصيحة: * (العسكري): اتفاق لإطلاق سراح أسرى الحرب * “حميدتي”: سنرسل مندوباً لبدء التفاوض مع الحركات بدولة الجنوب * المهدي يعلن عن مبادرة جديدة ويصف الجهود الإثيوبية بغير المؤثرة السوداني: * “حميدتي” يطلب من تجار العملة تقديم رؤية لإيقاف المضاربات في النقد الأجنبي * اندماج الاتحادي “الأصل” و”المسجل” في حزب واحد * المهدي: المبادرة الإثيوبية غير مؤثرة * “حقوق الإنسان” تكشف معلومات جديدة بشأن رموز النظام المعتقلين بسجن كوبر التيار: * مفوضية حقوق الإنسان تكشف المثير عن أوضاع المعتقلين Advertisements * أربعة (عنابر) لقادة النظام البائد والبشير وحامد صديق بغرفة واحدة * نافع وعبد الله البشير بعنبر (2) وهارون وكبر بـ(3) والجاز وطه وعبد الرحيم في (4) آخر لحظة: * تسمية (100) من الكفاءات لتشكيل الحكومة * “حميدتي”: قوى التغيير شغلتنا عن معاش الناس * تراجع صادرات الثروة الحيوانية * حقوق الإنسان: جهات لم تتعاون معنا بشأن أحداث فض الاعتصام الجريدة: * مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تطالب (العسكري) السماح بالتحقيق في أحداث الاعتصام * (تجمع المهنيين): لا تنازل عن الاتفاق ونتمسك بالتصعيد الثوري ونحذر من العنف * الحركة بقيادة الحلو ترفض التفاوض مع “المجلس العسكري” وتطالب بتسليم السلطة للمدنيين الدار: * (100) شخصية من الكفاءات القومية لتشكيل الحكومة * الكشف عن تقييد وتعذيب القتيل طه وإلقاء جثته بعربة كارو بولاية الجزيرة * السجن (25) عاماً للمتهمين بالاتجار بالبشر بعد وفاة سيدة ووليدها على الحدود السودانية * إدانة ثلاثة سائقي مركبات خالفوا قانون النقل لزيادة التعريفة * الأمم المتحدة تدعو لإعادة خدمة الإنترنت بالبلاد * محكمة أم درمان وجلسة للحكم في قضية الطالب المتهم بقتل (3) طلاب بالداخلية الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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