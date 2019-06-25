المهدي: يعلن عن تبنيه مبادرة وطنية جديدة لإحتواء الأزمة السودانية

ودعا المهدي قيادات حزبي الاتحادي الديمقراطي، والاتحادي الأصل لدراسة مبادرته، والرد عليها، والتعاون معه لانجاح مشروع مبادرة وساطة وطنية، تحقق فترة إنتقالية مستقرة، وتسهم في بناء السلام والتحول الديمقراطي.
وقطع هلال بحسب بيان صحفي لحزبه، رفضهم التام لإقصاء أي قوى، وشدد على أن الحكم والفيصل هو للجماهير، وصناديق الاقتراع.
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