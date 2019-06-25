ابرز عناوين الصحف السياسية الصادرة صباح اليوم” الثلاثاء”25 يونيو 2019م

التيار

مفوضية حقوق الإنسان تكشف المثير عن أوضاع المعتقلين

أربعة (عنابر) لقادة النظام البائد والبشير وحامد صديق بغرفة واحدة

نافع وعبد الله البشير بعنبر (2) وهارون وكبر بـ(3) والجاز وطه وعبد الرحيم في (4)

آخر لحظة

تسمية (100) من الكفاءات لتشكيل الحكومة

حميدتي: قوى التغيير شغلتنا عن معاش الناس

تراجع صادرات الثروة الحيوانية

حقوق الإنسان: جهات لم تتعاون معنا بشأن أحداث فض الاعتصام

الإنتباهة

(العسكري) يقترح اقتسام (السيادي) و(التشريعي)

مبعوثون من (الترويكا) بالخرطوم

(المهنيون): لا تراجع عن اتفاق البرلمان

مفوضية حقوق الإنسان: التحقيق في إلقاء جثث ثوار بالنيل وحالات اغتصاب

المجلس: سمعنا بمقترحات الوساطة الإثيوبية من التلفزيون

الصيحة

(العسكري): اتفاق لإطلاق سراح أسرى الحرب

حميدتي: سنرسل مندوباً لبدء التفاوض مع الحركات بدولة الجنوب

المهدي يعلن عن مبادرة جديدة ويصف الجهود الإثيوبية بغير المؤثرة

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أخبار اليوم

حميدتي يكشف عن تسلمهم قائمة بـ (١٠٠) شخصية قومية لتشكيل الحكومة .

الجبهة الثورية وحركة العدل والمساواة ترحبان باعلان المجلس العسكري إطلاق سراح الاسرى .

اطلاق سراح اسرى ومحكومي الحركات المسلحة .

الامم المتحدة تدعو لإعادة خدمة الانترنت للبلاد .

نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري : لا نعرف مكان (قوش) .

ساطع الحاج يكشف أسباب الخلاف بين المجلس العسكري والحرية والتغيير .

علي الحاج : ماحدث في ١١ ابريل ليس انقلاباً ولا ثورة بل عملية إسعاف تمت بسلام .

الجريدة

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تطالب (العسكري) السماح بالتحقيق في أحداث الاعتصام

(تجمع المهنيين): لا تنازل عن الاتفاق ونتمسك بالتصعيد الثوري ونحذر من العنف

الحركة بقيادة الحلو ترفض التفاوض مع المجلس العسكري وتطالب بتسليم السلطة للمدنيين

الدار

(100) شخصية من الكفاءات القومية لتشكيل الحكومة

الكشف عن تقييد وتعذيب القتيل طه وإلقاء جثته بعربة كارو بولاية الجزيرة

السجن (25) عاماً للمتهمين بالاتجار بالبشر بعد وفاة سيدة ووليدها على الحدود السودانية

إدانة ثلاثة سائقي مركبات خالفوا قانون النقل لزيادة التعريفة

الأمم المتحدة تدعو لإعادة خدمة الإنترنت بالبلاد

محكمة أم درمان وجلسة للحكم في قضية الطالب المتهم بقتل (3) طلاب بالداخلية

السوداني

حميدتي يطلب من تجار العملة تقديم رؤية لإيقاف المضاربات في النقد الأجنبي

اندماج الاتحادي الأصل والمسجل في حزب واحد

المهدي: المبادرة الإثيوبية غير مؤثرة

حقوق الإنسان تكشف معلومات جديدة بشأن رموز النظام المعتقلين بسجن كوب