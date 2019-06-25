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بومبيو يبحث في السعودية تأمين استقرار أسواق الطاقة

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قالت سفيرة في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أجرى الإثنين، مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير تناولت تأمين استقرار أسواق الطاقة وحرية الملاحة.

وقالت السفيرة على تويتر، "محادثات بناءة...تعزز أهمية روابطنا الاستراتيجية وتشدد على الحاجة لردع السلوك العدواني في منطقتنا وتدعم حرية الملاحة وتأمين استقرار أسواق الطاقة". 

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