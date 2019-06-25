قالت سفيرة السعودية في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أجرى الإثنين، مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تناولت تأمين استقرار أسواق الطاقة وحرية الملاحة.
وقالت السفيرة على تويتر، "محادثات بناءة...تعزز أهمية روابطنا الاستراتيجية وتشدد على الحاجة لردع السلوك العدواني في منطقتنا وتدعم حرية الملاحة وتأمين استقرار أسواق الطاقة".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يبحث في السعودية تأمين استقرار أسواق الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.