إتفاق لضخ (3,7) مليون جالون جازولين للموسم الزراعي بشمال كردفان

كشفت ولاية شمال كردفان عن خطة تأشيرية لزراعة (7) مليون و(500) فدان للعروة الصيفية مشيرة إلى أن حصة الولاية المقررة من الوقود تنساب يومياً بصورة منتظمة .

Advertisements

وقال طارق أمين ابو البشر وزير الإنتاج والموارد بالولاية في تصريح بحسب (smc) إنهم اتفقوا مع وزارة النفط لإكمال ضخ كميات من الجازولين تبلغ (3) مليون و(700) جالون للموسم الصيفي مبيناً أن المحاصيل المستهدفة تشمل السمسم والذرة والفول والكركدي، مشيراً إلى فتح (24) مركزاً لعمليات الإرشاد الزراعي للمزارعين وتدريبهم على العمليات الزراعية .

ولفت ابو البشر إلى أن الوزارة شرعت في عمليات الزراعة مبكراً وفتح المسارات وترسيم الحدود مع ولاية جنوب كردفان لمنع التداخل بين المزارعين والرعاة بالولايتين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)