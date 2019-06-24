قال مؤسس شركة “مايكروسوفت”، بيل غيتس، في مقابلة حديثة، إن أكبر خطأ ارتكبه هو السماح لشركة “غوغل” بتطوير نظام أندرويد وخسارة الفرصة، وهو الخطأ الذي كلف الشركة زهاء 400 مليار دولار.
وقال غيتس إن أكبر خطأ على الإطلاق هو سوء الإدارة الذي تورط فيه، والذي تسبب في فقدان مايكروسوفت لفرصة “أندرويد” – الذي يشكل المنصة الرئيسية للهواتف، بخلاف أجهزة “أبل”، إذ كان على “مايكروسوفت” الفوز بهذا النظام التشغيلي.
وتابع المؤسس الرئيسي لشركة “مايكروسوفت”: حسب ما نقلته الشروق -“الفائز يأخذ كل شيء”، مضيفاً أن هناك متسعاً لنظام تشغيلي واحد بخلاف نظام “أبل” في ذلك الوقت، وكانت النتيجة خسارة “مايكروسوفت” لما يصل إلى 400 مليار دولار لصالح شركة “غوغل”.
وكان غيتس استقال من منصب الرئيس التنفيذي للشركة في عام 2000، ليخلفه ستيف بالمر حتى عام 2014، وهو العام الذي تولى فيه ساتيا ناديلا منصب الرئيس التنفيذي للشركة.
ويثير اعتراف بيل غيتس، الذي ما زال عضواً في مجلس إدارة الشركة، الدهشة إلى حد ما، إذ افترض الكثيرون أن فرصة “مايكروسوفت” الضائعة في مجال الهواتف المحمولة كانت خطأً في عهد ستيف بالمر، الذي سخر من هاتف “آيفون”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بيل غيتس: “خطيئة كبرى” كلفتنا 400 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.