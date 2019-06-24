الخرطوم تدشن مبادرة لصيانة الطرق وإزالة آثار الأحداث الأخيرة

دشن العاملون بمحلية الخرطوم مبادرة لصيانة وتأهيل البنيات التحتية للطرق المتضررة من الأحداث الأخيرة.
وأكد اللواء ركن (م) صبري بشري حسن الشاذلي معتمد المحلية بحسب(smc) تنسيقهم مع جميع الجهات ذات الصلة لإعادة تأهيل البنيات التحتية والمرافق الخدمية المتضررة جراء الأحداث، قاطعاً بأن أعمال الترميم للبنيات التحتية ستشمل كل أرجاء الخرطوم، مناشداً المواطنين بالمشاركة في إعادة إعمار آثار الأحدث الأخيرة كل على قدر استطاعته من منطلق إن الوطن للجميع.
من جانبه أكد رئيس الهيئة النقابية للعاملين بالمحلية عوض حامد المشاركة الفاعلة من جميع العاملين في تدشين المبادرة بمشاركة الضباط الإداريين والمهندسين والموظفين والعاملين بمختلف درجاتهم ومسمياتهم، مشيداً بمواطني المنطقة والذين التقطوا قفاز المبادرة بإعلانهم المشاركة في المبادرة لدرء جميع أثار التخريب بالطرق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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