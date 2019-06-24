قوى ٦ أبريل تطالب بتكوين حكومة انتقالية

التاريخ: 24-يونيو-2019
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أكد المتحدثون في منبر (سونا) اليوم الاثنين الذي انعقد حول قضايا الراهن السياسي والحلول والذي نظمته قوى إعلان ٦ أبريل التي تضم الجبهة الوطنية المتحدة ومجلس شباب الثورة وتحالف الشباب الثائر وقوى نهضة السودان وصوت الهامش، أكدو أن المرحلة المقبلة للشباب وهم المحرك الأساسي للثورة، مطالبين قوى إعلان الحرية والتغيير و المجلس العسكري بالإسراع في تكوين حكومة والتسامي فوق الجراح مراعاة لظروف المواطن السوداني.
وقال الدمبقاي سيسي فضل سيسي إن الثورة صنعها الشباب وأنه بإعلان قوى ٦ أبريل عادت الثورة إلى مسارها الطبيعي والقانوني، مطالباً الشباب بتنظيم أنفسهم وتجاوب كل المكونات الشبابية معهم لتكوين حكومة انتقالية، مبيناً أن الإقصاء والانفراد بالسلطة يعمق الجراح ولا يأتي بخير.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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