السعودية ترقي عدداً من ضباطها بالسودان

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن جعفر، يوم الإثنين، في مقر السفارة بالخرطوم، بتقليد عدد من الضباط السعوديين الدارسين بجمهورية السودان رتبة عقيد، بناءً على الأمر الملكي السعودي القاضي بذلك.

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وقلد السفير بحسب الشروق – رتبة العقيد لكل من العقيد ركن عيسى بن علي العنزي، والعقيد ركن عويض بن جوعان العتيبي، والعقيد ركن مصلح بن بجاد البقمي.

وهنأ السفير وبحضور الملحق العسكري بالسفارة، العميد إبراهيم العمير، الضباط على هذه الثقة الملكية، متمنياً لهم داوم التوفيق لما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)