أبوقردة : هرولة بعض القوى السياسية للسفراء الأجانب أمر “مرفوض”

التاريخ: 24-يونيو-2019
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أكد بحر إدريس أبو قردة القيادي بتحالف تنسيقية القوى الوطنية رفضهم للتدخل الأجنبي في شؤون البلاد الداخلية مبيناً أن هرولة بعض القوى السياسية بعقدها لقاءات غير معلنة مع السفراء الأجانب يعتبر”قلة وطنية” وتزيد من الأزمة.
وقال أبوقردة في تصريح بحسب (smc) لن نقبل إملاءات خارجية وسنقاوم أي تدخل أجنبي في الشأن السوداني، مؤكداً أن السودان دولة ذات سيادة وطنية كاملة الدسم وليس للأجنبي حق في تحديد خيارات الشعب السوداني.
وكشف أبوقردة عن مخططات خارجية وداخلية لزعزعة الأمن والإستقرار وإحداث الفوضى وإثارة المشاكل بالبلاد، داعياً لتفويت الفرصة على أعداء الوطن بالتماسك والتوافق السياسي لمعالجة الأزمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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