البرهان يتسلم رسالة من الرئيس الإريتري

بعث الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، رسالة لرئيس المجلس العسكري، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، تتعلق بدعم ومؤازرة إريتريا للسودان، في المرحلة الانتقالية، نقلها له وزير الخارجية الإرتري، عثمان صالح، الذي يزور البلاد حالياً.

والتقى البرهان بمكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة، يوم الإثنين، وزير الخارجية الإريتري والوفد المرافق له.

وأوضح مستشار الرئيس الإريتري للشؤون السياسية، إيماني قبراب، بحسب وكالة السودان للأنباء، أن وزير الخارجية الإريتري جاء حاملاً رسالة من الرئيس الإريتري لرئيس المجلس العسكري، تتعلق بدعم ومؤازرة إريتريا للسودان في المرحلة الانتقالية ودور المجلس في هذه المرحلة.

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وقال قبراب إن إريتريا لديها ثقة تامة في قدرة الشعب السوداني على إيجاد حلول لقضاياه، وأضاف “ونحن مع الشعب السوداني في هذه المرحلة الانتقالية التاريخية، وعندنا اطمئنان بتجاوز السودان لكافة العقبات حتى يصل إلى بر الأمان”.

ولفت قبراب إلى أن التغيير في السودان في الوقت الحاضر يفتح باباً واسعاً لتطوير علاقات البلدين، باعتبار الدور التاريخي للسودان في المنطقة.

وكان وزير الخارجية الإريتري والوفد المرافق له قد التقى بالقصر الجمهوري بكل من نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق الركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي باسم المجلس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)